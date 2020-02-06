بيع سيارة "شيفورليه كورفيت سي8" بـ3 ملايين دولار

المصدر: ديترويت (د ب أ)

بعد تأخير شهور بسبب الإضرابات العمالية أنتجت شركة جنرال موتورز الأمريكية أمس أول سيارة رسمية من الطراز شيفورليه كورفيت سي8 لعام 2020، حيث تم إعادة تجهيز مصنع الشركة في منطقة بولينج جرين بولاية كنتاكي الأمريكية لإنتاج النسخ المتتالية من هذا الطراز.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن جنرال موتورز كانت قد كشفت عن طراز كورفيت سي 8 لعام 2020 في يوليو الماضي، ولكن تأخر بدء الإنتاج الفعلي له بسبب إضراب عمال الشركة الذي استمر حوالي 40 يوما في العام الماضي نتيجة الخلاف بين العمال والإدارة حول الأجور.

وتم طلاء أول سيارة من هذا الطراز باللون الأسود تماما، وهي تبدو أشبه بسيارات رجال الأعمال الفارهة، وقد تم بيعها بالفعل في مزاد خيري مقابل 3 ملايين دولار.

ويعتبر بدء إنتاج هذا الطراز حدثا مهما بالنسبة لأكبر شركة لبصناعة السيارات في الولايات المتحدة لأنه بعد حوالي 40 عاما من الشائعات والتقارير الإخبارية عن تطوير جنرال موتورز للسيارة الرياضية ذات المحرك في المنتصف، تحقق الأمر أخيرا. ومن المقرر طرح السيارات في صالات عرض الوكلاء والموزعين بنهاية الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل، باستثناء فئة السيارة ذات السقف المتحرك.

وذكر موقع موتور تريند أنه خلال الاختبار الذي أجراه للسيارة نجحت في الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية.