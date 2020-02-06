«إينوك» تفتتح 22 محطة جديدة خلال 2020

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، أمس، عن خططها لافتتاح 22 محطة خدمة جديدة نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن خططها تشمل تدشين 10 محطات في الشارقة، وتسع محطات في دبي، فضلاً عن محطة واحدة في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، بالتزامن مع خططها لزيادة العدد الإجمالي للمحطات من 136 حالياً إلى 193 في الدولة نهاية عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي، إن «خططنا التوسعية تنسجم في المضمون والأهداف مع التطلعات الحكومية الهادفة إلى تعزيز البنى التحتية الوطنية، استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة».