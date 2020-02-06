1.4 مليار درهم أرباحاً صافية لـ «دبي التجاري» في 2019

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، عن النتائج المالية لسنة 2019، مسجلاً أرباحاً صافية قوية مقدارها 1.4 مليار درهم لعام 2019 مرتفعة بنسبة 20.5%، كنتيجة للتحسن الملحوظ في قطاعات الأعمال كافة تماشياً مع استراتيجية البنك.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغ إجمالي الموجودات 88.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019، مرتفعاً بنسبة 18.8% مقارنة بـ74.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2018.

وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 60.2 مليار درهم بنسبة 18.1% مقارنة بـ50.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 19.1% لتصل إلى 63.3 مليار درهم مقارنة بـ53.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018.

وأشار البنك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.3% لتصل إلى 3.033 مليارات درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.8% وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 31.2%. وأضاف أن من ضمن الإيرادات التشغيلية الأخرى ارتفعت كل من إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 21.3%، وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 37.7%، وإيرادات الاستثمارات بنسبة 179.4%، والإيرادات الأخرى بنسبة 53.3% مقارنة بعام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «حقق البنك أداءً متميزاً خلال العام 2019، مسجلاً افضل نتائج سنوية على الإطلاق، إذ ارتفع الربح الصافي بنسبة 20.5% ليصل إلى 1.4 مليار درهم مقترناً بنمو قوي في إجمالي الموجودات والإيرادات التشغيلية».

وأضاف: «تحققت هذه النتائج من خلال الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة، كما تعكس هذه النتائج التحسن المستمر في جميع قطاعات الأعمال».

وأكد مواصلة الاستثمار في المستقبل، لكي يصل البنك إلى «بنك الغد»، مؤسسة ذات أداء عالٍ، مؤهلة للنمو، ورقمية بشكل تلقائي تصل بقطاعات الأعمال في دولة الإمارات إلى المستقبل الرقمي.

- إيرادات الرسوم والعمولات لديه ارتفعت بنسبة 21.3%