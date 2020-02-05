«إينوك» تكشف عن افتتاح 22 محطة جديدة.. تعرف على مواقعها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن خططها لافتتاح 22 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات بنهاية العام الجاري بزيادةٍ تصل إلى ضعف عدد المحطات التي افتتحها المجموعة العام الماضي.

وأوضحت المجموعة أن خططها في عام 2020 تشمل تدشين 10 محطات في الشارقة، وتسع محطات في دبي، فضلا عن محطة واحدة في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، وذلك بالتزامن مع خططها الرامية إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات من 136 حالياً إلى 193 في مختلف أنحاء الدولة بنهاية العام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي، إن «خططنا التوسعية تنسجم في المضمون والأهداف مع التطلعات الحكومية الهادفة إلى تعزيز البنى التحتية الوطنية استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة».

وأضاف أنه «من هذا المنطلق، نحن ماضون قدماً في العمل على توسعة شبكة محطات الخدمة لتمكين عملائنا من التزوّد بالوقود والاستفادة من أفضل خدمات المركبات بيسر وسلاسة».

وأشار إلى أنه في خطوة أولى لترجمة هذه الخطط على أرض الواقع، افتتحت «إينوك» محطة خدمة جديدة في منطقة الخان بإمارة الشارقة، وذلك لخدمة منطقة الخان والمناطق المجاورة لها، بما فيها النهدة و«سيتي سنتر» الشارقة.

