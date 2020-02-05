الاكتشاف الجديد ينعش حركة الأعمال ويجذب رؤوس الأموال

المصدر: أبوظبي - الإمارات ليوم

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور حماد عبدالله، إن من شأن الاكتشاف الجديد أن ينعش حركة الأعمال عموماً، لاسيما الصناعة، ويسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال، إضافة إلى العائد المالي الذي يصبّ في الميزانيات المحلية في دبي وأبوظبي، وينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات واعدة، وتشهد تطوراً عاماً بعد آخر، خصوصاً في ظل ظروف السوق العالمية، ومعدلات النمو المتراجعة عالمياً.

وأكد أن اعتماد دولة الإمارات على مخزون غاز في أراضيها، يضمن استمرارية حركة الأعمال، ويوفر متطلبات الصناعة من الكهرباء بجانب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وأكد أن هذا الاكتشاف سبقه اكتشاف آخر في الشارقة وقبلها في أبوظبي، ما يبشر بامتداد الخير للأجيال المقبلة، وتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على أرض الإمارات.