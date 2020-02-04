انخفاض أسعار 8 مجموعات سلعية في الإمارات.. تعرف عليها

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 108.2 نقاط في ديسمبر الماضي، مقابل 109.7 نقاط خلال الشهر ذاته من العام 2018، بانخفاض نسبته 1.37% على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة في تقرير «التضخم ديسمبر 2019» الذي أصدرته امس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الانخفاض جاء نتيجة لتراجع أسعار ثماني مجموعات رئيسة هي: الملابس والأحذية بنحو 7.6% والسكن والمياه والكهرباء بنسبة 4.9% والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% والأغذية والمشروبات بنسبة 1.07%، حيث حققت المجموعة الفرعية التي تمثل الأسماك والماكولات البحرية اكبر انخفاض لها خلال العام الماضي بلغت نسبته 5.4%.

كما انخفضت أيضا أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.8% والاتصالات بنسبة 0.09% وخدمات الرعاية الصحة بنسبة 0.07% ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.07%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار أربع مجموعات سلعية رئيسة أخرى هي: الترفيه والثقافة بنسبة 23.2% والتبغ بنسبة 6.4% والتجهيزات والاثاث والمعدات المنزلية بنسبة 1.4% والتعليم بنسبة 0.7%.

إلى ذلك، أشار تقرير «الاتحادية للتنافسية والإحصاء»، إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس شهري في ديسمبر الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق.