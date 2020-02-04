"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى "غوانزو" و"شنغهاي"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها ستعلق رحلاتها إلى "غوانزو" و "شنغهاي" اعتبارا من يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري وحتى إشعار آخر؛ وذلك بناء على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي إنها ستواصل تشغيل رحلاتها إلى مطار بكين العاصمة حسب الجدول المقرر، مضيفة: "سيخضع المسافرون من هذه المحطة لفحوصات طبية إضافية عند المغادرة ويجب عليهم التوجه إلى المطار قبل 8 ساعات من موعد رحلتهم المقررة".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من 05/02/2020، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الامارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.