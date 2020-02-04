2.1 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» في 2019

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، محققاً صافي أرباح بلغ 2.1 مليار درهم خلال العام الماضي، تعادل أرباح عام 2018 نفسها.

وأوضح البنك في بيان أن مخصصات القروض المتعثرة انخفضت بنسبة 1.5% على أساس سنوي، فيما بقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 38.2%.

وحقق البنك نمواً كبيراً في الدخل الاستثماري مع 150 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل 27 مليون درهم في عام 2018.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 32.6%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 31 ديسمبر 2019 إلى 47.5 مليار درهم. وبقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى (1) فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير، وفقاً للأنظمة السارية، حيث بلغتا 16.3% و15.1% على التوالي.

وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 11.8%، ليصل إلى 159.4 مليار درهم، في حين نمت القروض والسلف بنسبة 10% لتصل إلى 76.2 مليار درهم، مقارنة مع ديسمبر 2018. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 9.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 91 مليار درهم، في وقت بقيت فيه نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 83.7% في 31 ديسمبر 2019.