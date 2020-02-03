استدعاء سيارات من علامات «فولكس واغن» و«فورد» و«مازدا»

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء ثلاث حملات استدعاء تشمل 704 سيارات من علامات: «فولكس واغن» الألمانية، و«فورد» الأميركية، و«مازدا» اليابانية، وذلك لتصليح عيوب تصنيعية.

وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم، أن حملة الاستدعاء الأولى تشمل 543 سيارة «فولكس واغن» من طرز: «تيغوان»، و«باسات»، و«سي سي»، تم تصنيعها في عام 2016، من بينها 365 سيارة في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، و178 سيارة في أبوظبي والعين، بالتعاون مع «شركة النابودة للسيارات» و«شركة علي وأولاده» الوكيلين الحصرين لـ«فولكس واغن» في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن «مجموعة فولكس واغن» توصلت إلى أن المكثف قد يكون معطلاً ضمن عدد قليل من السيارات المنتجة، نتيجة للمعالجة الحرارية غير الكافية ضمن وحدة التحكم في الوسادة، وهو ما قد يؤدي إلى تغير في إشارة إحدى الحساسات.

وتابعت: «قد تكتشف وحدة التحكم التغير في إشارة الحساس، ويتوقف تشغيل نظام الوسادة الهوائية، كما قد يحدث تشغيل خاطئ للوسادة الهوائية أو شدادات الحزام أو كليهما معاً».

وأكدت الوزارة أن «النابودة للسيارات» و«علي وأولاده» ستتواصلان مع أصحاب السيارات لتنسيق مواعيد الفحص، على أن تكون عمليات الفحص والتصليح مجاناً.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن حملة الاستدعاء الثانية لدواعي السلامة تشمل 99 سيارة «فورد إيكوسبورت» موديل عام 2017 المصنعة في الهند، بالتعاون مع «شركة الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد، و«شركة بريميير موتورز» الوكيل الرسمي في أبوظبي.

وأوضحت أنه سيتم خلال الاستدعاء فحص واستبدال ذراع التحكم الأمامي السفلي إذا تطلب الأمر، لانه قد يحتوي على «لحامات» غير مطابقة للمواصفات، وربما يؤدي تفكك هذه اللحامات إلى اصطدام مجموعة العجلات الأمامية مع الغطاء الداخلي، أو رفارف العجلات، وهو ما قد يؤدي الى كبح العجلة الامامية بما يؤثر على التحكم في نظام التوجيه، ويتسبب في فقدان القوة المحركة في حال انفصال «عمود الإدارة» عن مجموعة نقل الحركة.

ووفقاً للوزارة، تشمل حملة الاستدعاء الثالثة 62 سيارة «مازدا CX9» المصنعة بين شهري سبتمبر وديسمبر 2017، بالتعاون مع «شركة كلداري للسيارت المحدودة» الوكيل الحصري لسيارت «مازدا».

وأرجعت وزارة الاقتصاد الاستدعاء إلى إمكانية حدوث أعطال في نظام الوسادة الهوائية الأمامية للركاب أو اشارات الانعطاف أو نظام تشغيل المحرك، أو جميعها، إضافة الى مجموعة من التحذيرات الخاطئة في المركبات المتضررة، وذلك نتيجة ضعف قوة الاحتفاظ على وصلات توصيل الاسلاك، ما يؤدي إلى انقطاع الاتصال الكهربائي بين وحدات التحكم المختلفة في السيارة تأثراً بخلل في الاتصال الكهربائي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حوادث أو إصابات نتيجة لهذا الخلل، مبينة أنه سيتم الانتهاء من جميع التصليحات المتعلقة بهذه الحملة مجاناً للمستهلكين