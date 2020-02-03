«دبي التجاري» يوفر حلول تكافل شاملة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري، وشركة نور تكافل، المزودة لحلول التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية «تكافل»، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تزويد عملاء البنك بحلول تكافل شاملة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تسعى هذه الشراكة إلى تقديم مجموعة شاملة من منتجات التأمين الإسلامية لعملاء البنك، لمساعدتهم على الادخار لتحقيق أهدافهم المالية، وكذلك لحماية عائلاتهم من الأحداث غير المتوقعة.

كما ستعمل هذه الشراكة على تلبية احتياجات الحماية الخاصة بالعملاء، حيث ستوفر لهم حلول تأمين على الحياة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، والرئيس التنفيذي لشركة نور تكافل، راجيش سيتي.

وقال ليندر إن «سجل البنك القوي، الحافل بالإنجازات على مدى السنوات الـ50 الماضية، إلى جانب الخبرة المحلية لـ(نور تكافل) في قطاع التأمين، سيشكلان أساساً قوياً لشراكة ناجحة، كما ستساعد المجموعة الواسعة من منتجات التأمين الإسلامي، التي تقدمها (نور تكافل)، البنك في توسيع قاعدته من المنتجات والخدمات، وإضافة قيمة مميزة لعملائنا».

بدوره، قال مدير عام الأعمال المصرفية الإسلامية في بنك دبي التجاري، فهد المهيري: «يسعدنا أن نضيف منتجات التأمين الإسلامية التي تقدمها (نور تكافل)، إلى باقتنا المميزة من المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائنا من الأفراد، ونحن إذ نلتزم بمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية، ستمككنا هذه الشراكة من ضمان أننا ندعم حماية طموحاتهم أيضاً».

من جانبه، قال سيتي إن «شراكتنا مع بنك دبي التجاري، تهدف إلى تقديم منتجات تأمينية مصممة خصيصاً لعملاء بنك دبي التجاري، حيث ترتكز رؤيتنا على توفير راحة البال لهم»، مشيراً إلى أن «خطط الحماية وحلول الادخار لدى الشركة، تتميز بأنها مبتكرة وأخلاقية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية)، ومصممة لضمان تجربة إيجابية للعملاء».