استدعاء 347 سيارة «فورد» و«لينكون» لعيوب تصنيعية

المصدر: عبيرعبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملتي استدعاء لدواعي السلامة تشملان 347 سيارة من علامتي «فورد» و«لينكون» الأميركيتين، لتصليح عيوب تصنيعية، على أن تتم عملية التصليح مجاناً.

وأوضحت الوزارة أن حملة استدعاء سيارات «لينكون» تأتي لدواعي السلامة، وتشمل 196 سيارة من طراز MKX المصنعة في الولايات المتحدة عام 2016-2017.

وأضافت أن السيارات المستهدفة مزوّدة بمحركات سعة 3.7 لترات، لافتة إلى أن الحملة تتم بالتعاون مع «شركة الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات «لينكون» في الدولة، و«شركة بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات لينكون في أبوظبي.

وبيّنت الوزارة أنه سيتم خلال الاستدعاء استبدال طقم كبلات البطارية في السيارات المستهدفة، لوجود عيب قد يؤدي إلى احتمال حدوث «ماس» قد يؤدي إلى نشوب حريق في السيارة.

كما أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء أخرى تشمل 151 سيارة من علامة «فورد» الأميركية موديل الأعوام 2015-2017، ومصنعة في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «شركة الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فورد» في الدولة، و«شركة بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» في أبوظبي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استبدال الوصلة المرنة لـ«عمود الإدارة»، إذ قد تتشقق الوصلة مع زيادة المسافات المقطوعة، ما يؤدي إلى حدوث اهتزاز وضجيج في مجموعة الحركة، وقد تؤدي مواصلة الحركة بوجود هذا الخلل إلى انفصال «عمود الإدارة»، وبالتالي فقدان القوة المحركة أثناء القيادة أو حدوث حركة غير مقصودة أثناء ركن السيارة، فضلاً عن إمكانية حدوث أضرار ثانوية للمكونات المحيطة مثل المكابح، وأنابيب الوقود.

- سيارات «لينكون» المستهدفة بالحملة مزوّدة بمحركات سعة 3.7 لترات.