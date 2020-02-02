نصائح للتسوّق الآمن عبر الإنترنت

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حدّدت دراسة حديثة مجموعة من النصائح للتسوق الآمن عبر شبكة الإنترنت وتتضمن:

■■ التأكد من أن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن (:https).

■■التأكد من أن الموقع الذي تتسوق منه آمن، إذ يجب أن يظهر رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح، كما يجب الانتباه إلى أيّ تحذيرات أخرى بشأن الأمان قد تنبثق عن المتصفح.

■■عدم حفظ بيانات البطاقة في مواقع وتطبيقات التسوّق الإلكترونية غير الموثوقة.

■■التحقق من كشف حساب البطاقة بانتظام، على الأقل مرة واحدة في الشهر. ويفضل تفعيل خاصية استلام الإشعارات عند إجراء أي عملية دفع باستخدام البطاقة.

■■يفضل عدم استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية (Wi-Fi) في الأماكن العامة للتسوق عبر الإنترنت.

■■الحرص على الشراء من المواقع المعروفة والمضمونة، والتأكد من مواصفات المنتج لتفادي الغش.

■■تثبيت برامج حماية على الجوال أو الحاسوب الشخصي لجعل تصفح الإنترنت أكثر أماناً.