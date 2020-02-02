الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

في عملية الاحتيال عبر الهاتف، يدّعي المحتالون أنهم يتصلون من منظمة شرعية أو قانونية أو رسمية من أجل التحقق من البيانات الشخصية للمتعامل في السجلات الرسمية أو لتقديم الجوائز، وقد ينتحل المحتالون هوية المتصلين، فيجعلون الاتصال يبدو شرعياً، وذلك وفقاً لمؤسسات مصرفية عاملة في السوق المحلية.

وطالبت المؤسسات بضرورة الحرص تجاه هذه المكالمات، إذ يمكن الطلب من الشخص المتصل تأكيد هويته عبر التحقق منه حول عملية حديثة أجراها المتعامل لدى البنك، والإسراع للتواصل بمركز الاتصال في البنك في حال ساورت المتعاملين أي شكوك بشأن المكالمة الهاتفية، مشيرة إلى ضرورة تجنب إعطاء المعلومات المرتبطة بالبطاقة، وكلمة المرور والرقم السري للبطاقة (وهو عدد مؤلف من ثلاثة أرقام موجود على ظهر بطاقة الائتمان) ورقم التعريف الشخصي والحساب، وعدم الاستجابة إلى البريد الصوتي أو الاتصالات التي تطلب من المتعامل زيارة موقع إلكتروني أو التواصل مع رقم هاتفي معين من أجل حل مشكلة في الحساب.