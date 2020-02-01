«الأوراق المالية»: 3 مراحل لتنفيذ الاستحواذ على الشركات المساهمة العامة

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن هناك ثلاثة مراحل لتنفيذ عمليات الاستحواذ على الشركات المساهمة العامة وهي الإعلان عن نية الاستحواذ، ثم تقديم العرض والحصول على الموافقات، وأخيراً تنفيذ العرض.

وذلك بحسب نشرة توعوية حديثة صادرة عن الهيئة وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

الإعلان عن الاستحواذ

وفي هذه المرحلة يجب أن تتم خطوات عدة هي:

- يجب على الجهة المستحوذة الحصول على موافقة كل الجهات المعنية مثل السلطة المحلية المختصة، والمصرف المركزي في حال البنوك والمؤسسات المالية، وهيئة التأمين في حال شركات التأمين، والجهات المانحة للتراخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، مع الالتزام بأي قواعد أو تعليمات تحددها تلك الجهات بهذا الشأن، وذلك بحسب الأحوال.

على الجهة المستحوذة التقدم للهيئة بكتاب يتضمن معلومات كافية عن خططها واستراتيجيتها للاستحواذ على الجهة المستهدفة، للحصول على موافقتها المبدئية للبدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لعملية الاستحواذ ونشر الإعلان عن نيّة تقديم العرض عبر موقع السوق.

تقديم العرض والموافقات

وتتضمن هذه المرحلة مستويات عدة هي طلب الموافقة على العرض، والفصل في العرض، والإخطار بالعرض فور اعتماده من قبل الهيئة.

وتتضمن الخطوة الأولى الخاصة بطلب الموافقة على العرض، أنه على الجهة المستحوذة في حال إعلانها عن نيتها في تقديم العرض، أن تتقدم بطلب عرض إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ تسليمها نيّة التملك للشركة المستهدفة بالاستحواذ.

وللهيئة تمديد المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة بناءً على طلب مسبب من الجهة المستحوذة. وعلى الجهة المستحوذة التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على العرض وفقاً للإجراءات ونموذج مشروعي العرض.

بينما تتضمن الخطوة الثانية الفصل في العرض، حيث تقوم الهيئة بدراسة طلب العرض، ولها طلب ما تراه ضرورياً من إيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لدراسة الطلب. وتصدر الهيئة قراراها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً. وللهيئة أن تقرن موافقتها بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وفي حال رفض الهيئة لطلب العرض للجهة المستحوذة التظلم من القرار خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ إعلامها بقرار الهيئة.

فيما تتضمن الخطوة الثالثة الإخطار بالعرض فور اعتماده من قبل الهيئة، وعلى الجهة المستحوذة إخطار السوق والشركة المستهدفة بالاستحواذ بمشروعي العرض ومستنده، فور الحصول على موافقة الهيئة.

كما أنه على الشركة المستهدفة بالاستحواذ، وبغض النظر عما إذا كان مجلس إدارتها يؤيد العرض من عدمه، نشر بيان صحافي بهذا الشأن ما لم تقم الجهة المستحوذة بنشر هذا البيان.

مرحلة تنفيذ العرض

وتتضمن هذه المرحلة مستويين، الأول: يتضمن إعلان مالكي الأوراق المالية بقرار الاستحواذ، والثاني: مدة سريان العرض.

وأكدت الهيئة أنه في المستوى الأول الخاص بإعلان مالكي الأوراق المالية بقرار الاستحواذ، فإنه على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ، إعلان مالكي الأوراق المالية خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من استلام العرض الموافق عليه من قبل الهيئة بمشروعي العرض ومستنده وتوصية مجلس إدارتها بشأن العرض، وأسباب التوصية، ونسخة مكتوبة من توصية المستشارين المشاركين في عملية الاستحواذ.

وأشارت الهيئة إلى أنه في ما يتعلق بمدة سريان عرض، فإنه يبدأ احتساب مدة سريان العرض الموافق عليه من قبل الهيئة من تاريخ اليوم التالي لاستلامه من قبل الشركة المستهدفة بالاستحواذ وبحد أقصى تاريخ الإغلاق الثاني، وللهيئة تمديد هذه المدة متى دعت الحاجة لذلك.

وذكرت أنه لمالكي الأوراق المالية الذين لم يستجيبوا للعرض، أن يتقدموا بطلبات قبولهم خلال مدة 14 يوماً من تاريخ الإغلاق الأول أو الثاني حسب الأحوال، ما لم تشترط الجهة المستحوذة عدم قبول تلك الطلبات في مستند العرض أو قبل مدة 14 يوماً من تاريخ الإغلاق الأول أو الثاني حسب الأحوال، شريطة إعلان مالكي الأوراق المالية كتابة بهذا الشرط.

-الجهة المستحوذة تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة وفقاً للإجراءات ونموذج مشروعي العرض.