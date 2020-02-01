دبي تتجاوز المعدّلات العالمية وتستقبل 16.73 مليون زائر دولي في 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي غرافيك: محمد داود

حقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، إذ رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبمعدل وصل إلى نحو 1.4 مليون زائر شهرياً، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية الذي توقّعته منظّمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وحافظت المدينة على مركزها الرابع كأكثر المدن العالمية زيارة للسنة الخامسة على التوالي بحسب «مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019»، كما أنها اكتسبت شهرة واسعة باعتبارها وجهة مفضّلة للزيارة لمختلف الشرائح من المسافرين الدوليين الجدد.

ويعتبر قطاع السياحة أحد المحرّكات الرئيسة للنمو الاقتصادي، والذي يتّضح من خلال مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دبي بنسبة 11.5%، ما يجعل الإمارة من بين المدن الـ10 الأولى في العالم لجهة مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقاً لـ«تقرير المدن 2019» الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي صنّف دبي في المركز الثالث من حيث إنفاق الزوّار الدوليين بإجمالي 27.9 مليار دولار.

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