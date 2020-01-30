تنويه من دائرة التنمية الاقتصادية للمستثمرين ورجال الأعمال

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نوهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، اليوم، المستثمرين ورجال الأعمال بأن هناك بعض الشركات والأفراد يقومون باستغلال شعارات التنمية الاقتصادية وجهات محلية واتحادية في دولة الإمارات.

وقالت الدائرة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نود التنويه والتنبيه أنه لوحظ مؤخرا قيام بعض الشركات والأفراد باستغلال شعارات دائرة التنمية الاقتصادية وجهات محلية واتحادية في دولة الإمارات لممارسة أعمال نصب واحتبال وربح غير مشروع بحق الأفراد والمؤسسات".

وأضافت الدائرة: "ونحث الجميع على تحري الدقة والتقصي وراء المعلومة الصحيحة وتجنب المخاطر من خلال التأكد المباشر من هوية الطرف الآخر الذي يدّعي بتحالفات مع الدائرة أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من ذلك عن طريق زيارة موقعها الرسمي أو التواصل عبر الاتصال المباشر بالدائرة.