اللؤلؤ أبرزها.. تعرف على صادرات الإمارات غير النفطية

المصدر: عبير عبد الحليم، أبو ظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في الدولة ان تجارة الدولة ارتفعت 25 مليارا و595 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019 لتصل الى 396 مليارا و63 مليون درهم مقابل 370 مليارا و468 مليونا بنسبة زيادة بلغت حوالي 7% خلال الربع الأول من عام 2018.

ووفقا للاتحادية للتنافسية والاحصاء فان اهم الصادرات غير النفطية للامارات تركزت في اللؤلؤ والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد والمعادن العادية ومصنوعاتها ومنتجات الأغذية والمشروبات واللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته والمنتجات المعدنية فضلا عن الالات ومعدات النقل ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها .

وقالت الهيئة في تقرير أصدرته امس حول "تجارة الامارات ربع السنوية خلال الربع الأول من العام 2019 " ان صادرات الدولة ارتفعت بنحو 9 مليارات درهم لتقفزالى 60 مليارا و961 مليون درهم مقابل 52 مليارا و16 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.2 %، في حين زادت قيمة إعادة التصدير سبعة مليارات و240 مليون درهم لتصل الى الى 115 مليارات و607 ملايين في الربع الأول من 2019 مقابل 108 مليارت و367 مليون درهم بنسبة زيادة 6.7% تقريبا، بينما زادت قيمة واردات الدولة تسع مليارات و411 مليون درهم لتصل الى 219 مليارا و494 مليون و درهم مقابل 210 مليارات و83 مليون درهم بنسبة زيادة 4.5 % تقريبا .

وكشف التقرير ان الصادرات غير النفطية للامارات خلال الربع الأول من العام 2019 شملت 197 سوقا في مختلف قارات العالم وشهدت الصادرات لبعض الدول ارتفاعات تجاوزت 50%.

كما كشف التقرير ان مواد إعادة التصدير من الامارات تنطلق الى 220 سوقا وشهدت أسواق بعض الدول زيادة في إعادة التصدير من الامارات بنسبة تتجاوز ال50%.

بينما تركزت منتجات عادة التصدير في اللؤلؤ والاحجام الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد والالات واجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ومعدات النقل والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها والمواد النسيجية ومصنوعاتها.

وأشارت الهيئة الى ان هذه الأرقام الخاصة بالتجارة تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات حسب المتطلبات الدولية