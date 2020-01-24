«دبي الإسلامي» يستكمل الاستحواذ على «نور بنك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، عن الاستحواذ الكامل على «نور بنك»، بتنظيم صفقة جرى خلالها تبادل الأسهم.

وأوضح «دبي الإسلامي»، في بيان، أنه كجزء من هذه الاتفاقية، أصدر 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً، ليزيد رأسمال البنك إلى سبعة مليارات و240 مليوناً و744 ألفاً و377 سهماً.

وتماشياً مع عملية الاستحواذ، سيتم دمج عمليات «نور بنك» بالكامل في بنك دبي الإسلامي.

وبصفته الجهة المستحوذة، فإن بنك دبي الإسلامي ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة لعملاء كلتا المؤسستين، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، أمس، إن «هذا اليوم يمثل معلماً بارزاً يضاف إلى رحلة بنك دبي الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة»، وأضاف أن «الاستحواذ على (نور بنك) يعد إنجازاً مهماً من شأنه ترسيخ مكانة بنك دبي الإسلامي واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وبين أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات»، وتابع الشيباني: «تماشياً مع استراتيجيتنا فإن إنجاز هذه الصفقة يعني أننا مازلنا في وضع قوي لتوسيع حضورنا بالمنطقة وخارجها، بالإضافة إلى دعم رؤية دولة الإمارات في النمو والازدهار».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن «هذه مناسبة تعد مهمة للقطاع المصرفي في المنطقة، حيث تم الاعتراف بدولة الإمارات مركزاً للاقتصاد الإسلامي»، مشيراً إلى أن «إتمام هذا الاستحواذ سيعزز بلاشك دور دبي مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، ما يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات».

وأضاف: «فخور بالإعلان عن الاستحواذ الناجح على (نور بنك)، الذي يجعلنا إحدى أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم، وبعد تفوقنا على السوق باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية، فإننا في وضع جيد لترسيخ مكانتنا واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بإجمالي موجودات يفوق 275 مليار درهم، وكإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي بدولة الإمارات».

وتابع شلوان: «أشعر بالحماس كوننا نستطيع تحقيق ما نصبو إليه، ونحن نتطلع إلى رؤية هذه الصفقة التحويلية تعزز التجربة المصرفية لمتعاملينا».

يشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ والدمج، إلى تحقيق أوجه تآزر كبيرة تضمن ربحية وعائدات قوية للمساهمين في السنوات المقبلة.

- الاستحواذ يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات.

275

مليار درهم إجمالي موجودات «دبي الإسلامي».