"تنظيم الاتصالات": تطبيق «فويكو» مرخص ومعتمد

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن أي تطبيق للاتصال يحتاج الى الاعتماد من الهيئة للعمل في الدولة، مشيرة إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على اعتماد الهيئة تتمثل في أن يتقدم المشغلون بطلب للهيئة للموافقة على طرح التطبيق في الدولة، ومن ثم يتم تقييمه بحسب المتطلبات والتشريعات النافذة وتجري الموافقة عليه حين يتم استيفاء تلك المتطلبات.

وبينت الهيئة أن تطبيق «فويكو» voico مرخص ومعتمد من قبلها باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات، وهي التي تبدي الموافقة أو الرفض استناداً إلى دورها التنظيمي وما لديها من لوائح وأنظمة في هذا السياق.