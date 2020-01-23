تذاكر الطيران أرخص في هذه الأيام والساعات!

المصدر: أزاد عيشو - دبي

عرضت شركة "ويجو" مجموعة من الإرشادات والنصائح لحجز الرحلات الجوية بأفضل الأسعار عبر المواقع الإلكترونية خلال عام 2020، مشيرة إلى أن يومي الإثنين والأربعاء بشكل عام يمثلان الوقت الأنسب لتحقيق وفورات مالية على أسعار تذاكر رحلات الطيران، إذ يمكن للمتعاملين توفير ما يصل إلى 300 دولار (نحو 1100 درهم) عند حجزهم تذاكر سفر بين الساعة 11 ليلاً والثانية صباحاً، وذلك تبعاً للوجهة المُختارة.

وقال المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان: لـ"الإمارات اليوم"، "يسافر السياح بنسبة كبيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يشهد يوما السبت والأحد طلباً لافتاً على شراء تذاكر السفر، ما يعني أن رحلات السفر الجوية تكون أكثر كلفة خلال هذين اليومين، ويرتبط ذلك أيضاً بطبيعة ونوعية الوجهة المُختارة، سواء كانت لغرض الأعمال أو الترفيه والاستجمام".

وأضاف حميدان: "غالباً ما تكون رحلات بعد منتصف الليل أقل كلفة نظراً لقلة الطلب عليها".

أوضح أن الحجز المسبق يُعتبر من أفضل الحلول للحصول على أنسب الأسعار، مشيراً إلى أن هناك أيضاً محركات البحث التي يمكن استخدامها للغرض ذاته، والتي توفر للمسافرين مجموعة واسعة من الخيارات تضمن لهم الحصول على أفضل الأسعار لتذاكر الطيران وبالأوقات التي تناسبهم.