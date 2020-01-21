«السياحة العالمية»: تأثير إيجابي لـ «إكسبو دبي» في 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

ذكرت منظمة السياحية العالمية أن أعداد السياح الدوليين حول العالم وصل إلى نحو 1.5 مليار سائح خلال العام الماضي، بنمو قدره 4%، مشيرة إلى أن الأحداث الرئيسة التي سيشهدها العالم خلال العام الجاري، مثل معرض «إكسبو 2020 دبي»، والرياضية مثل «أولمبياد طوكيو»، سيكون لها تأثير إيجابي على نمو القطاع في عام 2020.

وأوضحت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى معدل نمو بالنسبة لأعداد السياح الدوليين في عام 2019، حيث نما بمعدل ضعفي المتوسط العالمي بنسبة بلغت 8%، في حين تباطأ النمو في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5%. وأضافت أن أوروبا التي سجلت نمواً أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة بنسبة 4% لاتزال في الصدارة من حيث أعداد السياح الدوليين، حيث استقبلت 743 مليون سائح دولي في العام الماضي (51% من السوق العالمية)، فيما سجلت الأميركيتان نمواً بنسبة 2%، ونحو 4% في إفريقيا.

وفقاً للتقرير الشامل الأول عن أعداد واتجاهات السياحة العالمية في العقد الجديد، وهو أحدث مقياس للسياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية، فإن قطاع السياحة نما العام الماضي للسنة الـ10 على التوالي.

وأفادت المنظمة بأن جميع المناطق شهدت ارتفاعاً في عدد السياح الدوليين في عام 2019، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانهيار «توماس كوك» والتوترات الجيوسياسية والاجتماعية والتباطؤ الاقتصادي العالمي جميعها عوامل أسهمت في تباطؤ النمو خلال العام الماضي، مقارنة بالمعدلات الاستثنائية لعام 2017 و2018.

وبينت أن هذا التباطؤ أثر في الاقتصادات المتقدمة، لاسيما أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، متوقعة أن يراوح النمو بين 3% و4% في عام 2020.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إنه «في هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين والتقلب، تظل السياحة قطاعاً اقتصادياً يعتمد عليه».

وأضاف أنه «على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي، استمر الإنفاق السياحي في النمو، وعلى الأخص بين الأسواق الـ10 الأوائل من حيث الإنفاق في العالم، إذ سجلت فرنسا أقوى زيادة في الإنفاق السياحي الدولي بين الأسواق الـ10 الأولى في العالم بنسبة 11%، بينما حلت الولايات المتحدة أولاً من حيث القيمة وبنمو 6%».

1.5

مليار سائح دولي حول العالم خلال العام الماضي.

منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى معدل نمو بالنسبة لأعداد السياح الدوليين في عام 2019.