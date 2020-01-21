7000 ميغاواط بالساعة توفيراً في «طاقة» مطار دبي سنوياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجح مطار دبي الدولي في إضاءة موقف الطائرات عبر المطار الذي تبلغ مساحته 12.5 كيلومتراً مربعاً باستخدام مصابيح (LED) الأكثر إنارة وكفاءة، وذلك عقب انتهائه من مشروع تحديث كبير، من المتوقع أن يحقق توفيراً سنوياً في الطاقة بما يقرب من 7000 ميغاواط في الساعة، أي ما يُعادل تعويض 495 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أو زراعة أكثر من 8000 شتلة على مدار 10 سنوات.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي في بيان أمس، بأنه تم استبدال 1000 مصباح (LED) جديد عالي الأداء بإجمالي 1880 مصباحاً تقليدياً بقدرة 1000 و2000 واط لإنارة موقف الطائرات وساحات الانتظار كجزء من هذا المشروع.

وأضافت أنه من المقدر أن يوفر هذا التحول والاعتماد على مصابيح (LED) عالية الكفاءة أحمالاً بقدرة 2200 كيلوواط، أي استهلاك 810 كيلوواط فقط، وهو ما يُعد انخفاضاً كبيراً في الاستهلاك السنوي بقيمة 63%.

وأكد نائب الرئيس الأول لشؤون الخدمات الهندسية في «مطارات دبي»، عمر بن عدي، أن «هذا المشروع يعد جزءاً مهماً من الجهود الأوسع نطاقاً في (مطارات دبي) للحد من البصمة الكربونية للمطارات».

وأضاف: «بصفتنا مؤسسة تضع مبدأ الاستدامة في مقدمة استراتيجيتها التجارية طويلة الأمد، فعادة ما نبحث عن السبل التي تساعدنا في تقليل استهلاك الطاقة»، مشيراً إلى أن «مشروعات التطوير التي تعمل على تحسين الكفاءة من خلال التنمية أو من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية، بدلاً من الأنظمة التقليدية القديمة هي أحد أسرع الطرق لتحقيق ذلك الهدف».

وبين بن عدي أن التطوير يعد جزءاً أساسياً من المشروع الذي أُعلن عنه العام الماضي لتغيير 150 ألف وحدة إضاءة تقليدية في مطار دبي الدولي لمصابيح LED، لافتاً إلى أن «مطارات دبي» أطلقت سلسلة من المبادرات الخضراء منذ عام 2019 من بينها مشروع استبدال أسطول مركبات الخدمات الأرضية بمركبات كهربائية وهجينة، فضلاً عن تركيب مجموعة شمسية من 15 ألف لوحة في مبنى المسافرين (رقم 2)، وهو المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، إضافة الى حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي اعتباراً من أول يناير 2020.