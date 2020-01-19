24.2 مليار درهم تداولات عقارية في الشارقة خلال 2019

المصدر: الشارقة - وام

بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2019، نحو 24.2 مليار درهم بنمو نسبته 7.3% مقارنة بعام 2018، وارتفعت عدد المعاملات إلى 61,357 معاملة عام 2019 بزيادة قدرها 13.4% عن عام 2018 وذلك وفق التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته اليوم دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل التطور والنمو بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة وتنوع الخيارات أمام المستثمرين بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص بحيث غدت أسعار العقارات في متناول جميع الفئات من المستثمرين ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقاري.