«سمانا هيلز» مشروع عقاري بجوار حديقة الـ50 مليون زهرة

يعد مشروع «سمانا هيلز» من المشروعات العقارية المميزة في منطقة «آرجان» القريبة من «الميراكل جاردنز»، أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، حيث تضم أكثر من 50 مليون زهرة، و250 مليوناً من النباتات المختلفة، والمشروع يطبق أعلى المعايير البيئية والاستدامة، حيث تلتزم شركة «سمانا» المطورة للمشروع، باعتماد أحدث خدمات وتقنيات التقليل من الانبعاث الكربوني، ما يصب في خفض كلفة تشغيل المباني، والمشروع من المقرر تسليمه في الربع الرابع من عام 2021.

ويقع «مشروع سمانا هيلز»، وهو مشروع تملك حر على امتداد 100 ألف قدم مربعة، مقابل تلال دبي في قلب منطقة آرجان، ودبي لاند، وسيضم المشروع المصمم وفق طراز المنتجعات 205 شقق.