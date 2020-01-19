«دبي العقاري»: 8600 متدرب عبر 240 دورة في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أخيراً، من خلال معهد دبي العقاري، الملتقى السنوي لتكريم مختلف فئات الشركاء الذين أسهموا في إنجاح إنجازات المعهد خلال عام 2019.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن المعهد حقق إنجازات أسهمت في الارتقاء بخبرات ومؤهلات العاملين في القطاع، ونشر المعرفة العقارية بين فئات المجتمع، يُضاف إلى ذلك العمل على تأهيل الكوادر الإماراتية، والأخذ بأيديها للانضمام إلى السوق.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، هند المري، إن 2019، كان عاماً ناجحاً بكل المقاييس، لافتة إلى تنظيم 240 دورة تدريبية، شارك فيها 8600 متدرب، منهم 400 مواطن.

وأضافت: «قدمنا 50 منحة دراسية، وشارك 50 مدرباً ومحاضراً في تقديم الدورات، كما أطلقنا 41 مبادرة تعليمية، واستقطبنا 700 متدرب للدورة الإلكترونية».

وكرّم بن مجرن 14 شريكاً، كما شمل حفل التكريم أعضاء الهيئة التدريسية، ونخبة من الطلبة المتميزين.