جناح النرويج.. رحلة تفاعلية من قاع البحر إلى سطحه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمكن لزائري جناح النرويج في «إكسبو 2020 دبي» استكشاف أعماق البحار والمحيطات والتعرف إلى أهمية الحفاظ عليها وحمايتها من دون الحاجة إلى بدلة غوص.

ويستلهم الجناح الموجود في منطقة الفرص، تراث الدولة الإسكندنافية البحري وإرثها في الأنشطة البحرية، ليأخذ الزوار في رحلة تفاعلية من قاع البحر إلى سطحه، حيث تغطي الرحلة المشوقة جوانب عدة، مثل الأبحاث والابتكار والحلول المستدامة والصناعات البحرية، والابتكارات التي تساعد في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه القطاع البحري.

وتحت موضوع «النرويج الدولة البحرية الرائدة» يقدم الجناح الذي صممه، رينتالا إغيرتسون، وإكسبوموبيليا، وفايف كيرنتس، ابتكارات حديثة تساعد في التعامل مع التحديات، فيما يوفر فضاء عرض تفاعلياً يقدم تجربة ممتعة ومسلية تحمل في طياتها الفائدة والمعرفة.

ويشتمل الجناح النرويجي على كل ما هو شيق وممتع من معروضات تفاعلية، وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.