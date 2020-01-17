«السكن» يخفض أسعار المستهلك في دبي 2.02% خلال ديسمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 2.02% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018.

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير صادر أمس، أن أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 5.33%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.25 نقطة، فيما تراجعت أسعار قسم النقل 1.13%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.12 نقطة، بينما انخفضت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.83%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، في حين انخفضت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.69%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وأضاف التقرير أنه بالمقابل، ارتفع المؤشر لكل من: قسم التعليم بنسبة 1.46%، ما دفع التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.88%، فدفعت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.73%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.63%، فدفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.23%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.11%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.10%، وقسم الصحة بنسبة 0.09%.

إلى ذلك، ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 بنسبة 0.30%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 2.92%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.32 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.72%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.94%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.24%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.03%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.40%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.16 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.22%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.24%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.07%، بينما استقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

- المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك ارتفع في ديسمبر 2019 بنسبة 0.3% مقارنة مع نوفمبر.

2.92 %

ارتفاعاً في أسعار «النقل» خلال ديسمبر الماضي مقارنة مع نوفمبر 2019.