«مصدر» و«إي دي إف» تؤسسان شركة متخصصة في خدمات الطاقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة «إي دي إف» المتخصصة في مشروعات الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية، اتفاقية شراكة لتأسيس شركة متخصصة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة وكفاءة الطاقة.

وبحضور الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة للاستثمار»، خالد عبدالله القبيسي، ومدير تنفيذي رئيس مجلس إدارة «إي دي إف» الشرق الأوسط، لوران كليمنت - وقع اتفاقية التأسيس الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة «إي دي إف»، فاليري ليفكوف، وذلك خلال مراسم خاصة أقيمت على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وقال محمد جميل الرمحي إن «الإعلان عن تأسيس هذه الشركة يكرس الشراكة المثمرة التي تجمعنا مع مجموعة (إي دي إف)، التي تشمل مشروعات على مستوى الإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها من المناطق». وأضاف: «إننا نتطلع، عبر تسخير خبرات الشركتين المحلية والعالمية، إلى توسيع محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة والإسهام في معالجة التحدي المتمثل في انبعاثات الكربون الناجمة عن المباني والأنشطة الصناعية».

وأشار إلى أن من شأن الشركة الجديدة الإسهام في دعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة 2030، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32%.

من جانبها، قالت فاليري ليفكوف، إن «الهدف الرئيس للمشروع يتمثل في تعزيز نهج الاستدامة لتلبية احتياجات عملائنا من الطاقة والإسهام في الحد من الاحتباس الحراري».

إلى ذلك، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «إنفينيتي إنرجي»، الشركة المصرية المتخصصة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة تحت اسم «إنفينيتي باور» لتطوير مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية موزعة في مصر وإفريقيا.

- 22 %

نسبة الخفض المستهدف في الكهرباء، ضمن استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة 2030.