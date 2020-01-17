تركيب أنظمة للطاقة الشمسية المركّزة في «معهد مصدر»

المصدر: أبوظبي ■ وام

بدأت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة بمعهد مصدر، وبالاشتراك مع شركة «وهج» للطاقة الشمسية، تركيب «أنظمة للطاقة الشمسية المركزة»، تشمل مجموعة من الألواح الشمسية هي الأولى من نوعها في الدولة، وذلك بمنصة معهد مصدر للطاقة الشمسية في مدينة مصدر.

وتعد منصة معهد مصدر للطاقة الشمسية جزءاً من عملية التطوير التي قام بها المعهد، حيث بدأت تلك الجهود عام 2015، وتهدف إلى التركيز على تسريع عمليات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وفحصها على نطاق تجريبي. ويعتبر تركيب الخلايا الخطوة الأولى نحو تطوير نظام طاقة شمسية، يتميز باحتوائه على خلايا ضوئية حرارية تعمل على تخزين الطاقة الحرارية، بهدف الحصول على توليد كهربائي أكثر كفاءة وقابل للإرسال عند الحاجة، وإنتاج وقود مصدره الشمس.

وتم تصميم وتطوير «أنظمة أيمن للطاقة الشمسية المركزة»، من مجموعة ألواح مسطحة يبلغ قطرها 10 أمتار، وتمت تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى مبتكرها، مدير شركة «وهج» للطاقة الشمسية، الدكتور أيمن المعايطة.