جناح البرتغال.. عالم في بلد واحد

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

كشف المكتب الدولي للمعارض عن تصميم الجناح البرتغالي المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تحت شعار «عالم في بلد واحد».

وذكر المكتب على حسابه في موقع «تويتر» أن الجناح المصمم وفقاً لتقاليد البناء البرتغالية، سيشجع زوار المعرض على «إعادة اكتشاف البرتغال» وشعبها وثقافتها وابتكاراتها.

وسيضم جناح البرتغال، كما جميع الأجنحة المشاركة، كل ما هو شيق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.

وكانت البرتغال أكدت مشاركتها في المعرض في وقت مبكر، في إطار سعيها لتعريف الزوار بمقومات البلاد وإمكانات النمو كدولة حديثة، فضلاً عن تسليط الضوء أيضاً على الفرص الاستثمارية.

يشار إلى أن 195 دولة أكدت مشاركتها في الحدث الدولي المرتقب، ما يجعل «إكسبو دبي»، الـ«إكسبو الدولي» الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن.

وخلال الفترة الممتدة من يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه المقرر في 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.

195

دولة أكدت مشاركتها في الحدث حتى الآن.

البرتغال تسعى إلى تعريف زوار الجناح بمقوماتها.

الجناح يقدم عروضاً حية وتفاعلية، بجانب الفعاليات الشعبية.