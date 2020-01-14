«دبي الدولي» أكبر مطار في العالم للعام السادس على التوالي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن قائمة أكبر المطارات العالمية، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أن مطار دبي الدولي ضمن الحفاظ على مركزه كأكبر مطار دولي في العالم، للعام السادس على التوالي، في عام 2019 ككل.

ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن مؤسسة مطارات دبي، بلغ عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 64.5 مليون مسافر، إلا أن المؤسسة توقعت أن يتعامل مطار دبي، خلال عام 2019، مع أعداد المسافرين نفسها المسجلة عام 2018 تقريباً الذي وصل إلى أكثر من 89.14 مليون مسافر.

وفي المقابل، وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار «لندن هيثرو»، المصنف ثانياً في قائمة أكبر المطارات الدولية في العالم، إلى نحو 80.8 مليون مسافر منهم 76 مليون مسافر دولي.

ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار «هونغ كونغ» الدولي المصنف في المركز الثالث إلى نحو 72 مليون مسافر خلال 11 شهراً بنهاية نوفمبر الماضي، فيما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار «شارل ديغول» المصنف رابعاً إلى نحو 70 مليوناً حتى نوفمبر الماضي. بدوره، سجل مطار «أمستردام شيفول» الدولي المصنف خامساً 71 مليون مسافر، خلال العام الماضي ككل (إجمالي أعداد الركاب).

واستطاع «دبي الدولي»، الحفاظ على موقعه كأكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، على الرغم من إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً لإنجاز مشروع إعادة التأهيل، فضلاً عن الحظر العالمي لطائرة «بوينغ 737 ماكس» منذ مارس 2019.

وأزاح مطار دبي الدولي الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة، منذ بدء النقل الجوي التجاري في العالم.

ووفقاً للمؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات «أو إيه جي»، يحافظ مطار دبي الدولي أيضاً على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة.

إجمالي حركة المسافرين

أفادت مؤسسة مطارات دبي، بأن مطار دبي الدولي يسعى إلى تقريب المسافة بينه وبين مطارَي «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، و«بكين العاصمة» الصيني، على صعيد تبوؤ المركز الأول لجهة إجمالي حركة المسافرين، لا للمسافرين الدوليين فقط.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى أكثر من 90 مليون مسافر، فيما تعمل المؤسسة على خطة جديدة، أطلقت عليها خطة «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

وتوقعت «مطارات دبي» أن يسجل مطار دبي معدلات نمو من خانتين خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما سيرفع الطلب على الطيران إلى مستويات قياسية.

مطار دبي حافظ على مركزه الأول، رغم إغلاق مدرجه الجنوبي مدة 45 يوماً.