جناح البحرين.. تجربة حقيقية لمفهوم الكثافة عبر الحياكة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يركز جناح البحرين في معرض «إكسبو 2020 دبي» على موضوع الكثافة عاملاً مساعداً على توفير الفرص.

وسيحتوي الجناح على 126 عموداً بقطر 11 سنتيمتراً وارتفاع 24 سنتيمتراً، حيث ستلتحم الأعمدة في نقاط عدة لتذكر بإبرة الحياكة، التي تمثل تجربة حقيقية لمفهوم الكثافة.

ومن خلال محطات للحياكة، سيذهب زوّار الجناح في رحلة لاستكشاف هذه المهنة، إذ سيتعرفون إلى طرق الحياكة، من الحياكة بالآلات إلى التطريز التقليدي المعقد، الذي يشمل النقبة والكرار وسعف النخيل.

وسيحصل الزوّار عبر عروض حقيقية وتفاعلية، على إطلالة مباشرة على التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في تصنيع ألياف الكربون والألياف الزجاحية، وعلى مواد الغزل المستخدمة في عدد من الصناعات، من قبيل صناعة السيارات والإنشاءات.

وسيشترك ثلاثة من أشهر الطهاة البحرينيين المتوّجين بجوئز لإعداد قائمة بالأطعمة البحرينية التقليدية. وستشمل القائمة أطباقاً للتجربة ستتيح للزوّار فرصة مشاركة نكهات جديدة وتجربتها.

وتمثل المساحة الأساسية في الجناح منطقة للتجارب والابتكار، فيما ستشهد الإنشاءات الفريدة ومحطات الحياكة المتعددة أنشطة لا تتوقف لتكون أشبه بورشة للابتكارات والتجارب.