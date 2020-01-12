دائرة الطاقة في أبوظبي تعلن عن منصة لدعم الابتكار والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، أنها ستعلن عن إطلاق منصة مبتكرة جديدة ضمن جهودها الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المنصة خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحةـ بأبوظبي في الفترة بين 11 و18 يناير الجاري.

وستسلط الدائرة الضوء على قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة تحت شعار «نحو عصر جديد لطاقة أبوظبي»، والتي تبرز أيضاً سعي الدائرة نحو إشراك المجتمع في منظومة الاستدامة في الإمارة من خلال مشاركة قياداتها التنفيذية وعدد من مسؤوليها في المنتديات وتنظيم عدد من الحوارات والنقاشات الثرية بين نخبة من المتخصصين والحضور، ومن خلال منصتها لعرض عدد من الأنشطة والبرامج.

وتتمحور أنشطة وبرامج دائرة الطاقة، حول الموضوع الرئيس لأسبوع أبوظبي للاستدامة العام الجاري، وهو «تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، إضافة إلى محاور النقاش الرئيسة التي تتمثل في الشباب، والذكاء الاصطناعي، والمجتمع. كما تقيم الدائرة أنشطة عدة تتعلق بمحاور النقاش ضمن منصتها في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» وخلال فعاليات اليوم الأخير في مقر «مدينة مصدر».

ويشارك رئيس دائرة الطاقة، المهندس عويضة مرشد المرر، ووكيل الدائرة، المهندس محمد بن جرش الفلاسي، خلال فعاليات الأسبوع في منتديات تتناول موضوعات الطاقة والمياه والنفايات البيئية والمدن الذكية، وتتمحور حول موضوعات إعادة التفكير في الاستهلاك والإنتاج، والاستثمار العالمي في الطاقة. كما ستركز الدائرة من خلال أنشطتها على جهودها في مجال تمكين المرأة والشباب ومختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال مشاركتها في مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» وملتقى «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة».