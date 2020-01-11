1500 شخصية عالمية في اجتماع جمعية «آيرينا» بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ■ وام

تفتتح في أبوظبي اليوم أعمال الجمعية العامة الـ10 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء حكومات وقادة منظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية وشركات من القطاع الخاص.

وكانت الفعاليات التمهيدية للجمعية العامة الـ10 انطلقت أمس الجمعة، وتضمنت عقد «منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة»، ولقاء رفيع المستوى حول العوامل الجيوسياسية لتحول نظام الطاقة العالمي، وآخر حول تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

كما عقد «منتدى شباب آيرينا الأول» الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ أعمال الجمعية العامة للوكالة، ويتيح الفرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة بشكل ملموس في مباحثات الطاقة العالمية، والاطلاع على آخر التطورات في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فرانشيسكو لا كاميرا: «بصفتها الوكالة الحكومية الأكثر فاعلية في دعم تحول نظام الطاقة، فإن (آيرينا) تسعى إلى تسريع مسار هذا التحول خلال العقد المقبل لبلوغ عصر جديد يستطيع فيه الجميع الحصول على الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمشاركة في العمل المناخي». وأضاف: «نسير في الاتجاه الصحيح، لكننا بحاجة إلى تسريع وتيرة التحول في نظام الطاقة بدرجة كبيرة لتحقيق التنمية العالمية»، مؤكداً أن الجمعية العامة الـ10 تشكل لحظة مهمة في مسار تطور الوكالة، فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاون الأطراف كافة وصنع قرارات بعيدة المدى في سياق التخطيط لتحول نظام الطاقة العالمي.

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون قضايا متعلقة بسياسات الطاقة المتجددة والاستثمار والتكنولوجيا.

- «منتدى شباب آيرينا الأول» يقام للمرة الأولى في تاريخ أعمال الجمعية العامة للوكالة.