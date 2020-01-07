95 % من أعضاء «دبي للخدمة المتميزة» يطورن أعمالهم لتناسب أصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأن 95% من أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة طوروا بنيتهم التحتية لتكون صديقة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن البرنامج لعب دوراً فعالاً في ترسيخ اسم دبي بين أفضل وجهات التسوق.

وذكرت أنها نظمت ورشة عمل لتعزيز تجربة تسوق أصحاب الهمم، استقطبت 50 مشاركاً من مختلف مجالات التجزئة، لافتة إلى أن المشاركين اطلعوا على أفضل الممارسات لجعل المحال ملائمة لتلك الفئة من المجتمع.

وتفصيلاً، استضافت اقتصادية دبي ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى أصحاب الهمم في قطاع التجزئة الرائد في الإمارة، حيث تمكنت الورشة من استقطاب ما يزيد على 50 مشاركاً من مختلف مجالات التجزئة، بما في ذلك مراكز التسوق والمجوهرات والأزياء والبصريات، والمطاعم والمقاهي، ومعاهد القيادة، وخدمات مواقف السيارات، ووسطاء الأسهم والبنوك وشركات الصرافة.

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان أمس، بأنه تعيّن على المشاركين إكمال تقييم عبر الإنترنت بنجاح في نهاية الورشة، ليحصلوا بعد ذلك على شهادة صادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وذكرت أن الهدف من الورشة تمثل بتعزيز الوعي بين شركات التجزئة حول «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، وعلى وجه التحديد التركيز على توفير تجربة تسوق شاملة في دبي.

وقالت مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، شيخة البشري، إن «إضافة أصحاب الهمم كمعيار لبرنامج دبي للخدمة المتميزة وبرامج المتابعة الأخرى، تساعد على الإسراع في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، والإسهام في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة».

وأضافت أن «أكثر من 95% من الأعضاء المنتمين لبرنامج دبي للخدمة المتميزة أجروا تعديلات على بنيتهم التحتية لتكون صديقة لأصحاب الهمم، كما أن 62% منهم قاموا بإطلاق مبادرات موجهة خصيصاً إلى تلك الفئة».

وأكدت البشري أن «البرنامج لعب دوراً فعالاً في ترسيخ اسم دبي بين أفضل وجهات التسوق، وساعد على تطوير قطاع منافس عالمياً في الإمارة».

خدمات استثنائية

ذكرت اقتصادية دبي أن ورشة العمل التي نظمتها لأصحاب الهمم صممت لتزويد المشاركين برؤية واضحة حول أهمية توفير خدمات استثنائية لأصحاب الهمم، والتحديات التي قد يواجهونها لجعل منافذ البيع ملائمة لتلك الفئة من المجتمع.