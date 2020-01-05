«سانت ريجيس السعديات»: «إكسبو دبي» يرفع إشغال فنادق الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد المدير العام لمنتجع «سانت ريجيس السعديات» أبوظبي، مروان فاضل، أهمية معرض «إكسبو 2020 دبي» لاقتصاد وسياحة دولة الإمارات بشكل عام.

وقال فاضل في بيان صحافي: «نحن متفائلون ببدء العدّ التنازلي لاستضافة المعرض، حيث تشير الدراسات كافة إلى ارتفاع متوقّع في نسب الإشغال بجميع الفنادق في كل مدن الدولة».

وأضاف أن «(إكسبو 2020) يتميز بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي، الذي سيدعم حصة أبوظبي في استقبال واستضافة ضيوف المعرض»، مشيراً إلى بدء الاستعدادات في منتجع «سانت ريجيس السعديات» لوضع الخطط التسويقية الاستراتيجية لمواكبة هذه التظاهرة العالمية في دبي، كما يقوم فريق العمل المُتخصّص بتصميم باقات وعروض مُميّزة تتضمّن تذاكر لزيارة المعرض. وذكر فاضل أن «الاتصالات قائمة مع الشركاء المحليين لتأمين المواصلات من وإلى المعرض على مدار الساعة، إضافة إلى تعزيز عوامل الترفيه في جميع مرافق المنتجع».