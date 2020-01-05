توفير القيمة المشتركة.. توجّه جديد في القطاع العقاري

المصدر: فراس المسدي

منزل الأحلام يعني المكان الذي يجد فيه الإنسان استقراره وأمانه، ويوفر جميع احتياجاته. إن معظمنا يحلم بامتلاكه منزلاً خاصاً، حيث إنه يسعى جاهداً لذلك، خصوصاً أن منزل الأحلام مفهوم لا يقترن فقط ببلد نشأتك، بل تعداه ليكون متاحاً في مكان إقامتك، والبلد الذي اخترت العيش والعمل فيه.

إن شراء منزل الأحلام يتطلب إجراءات معينة، ويجب أن يُتخذ هذا القرار بناء على أسس وحقائق واقعية وملموسة، وليس على ملصقات وصور غير حقيقية من الممكن أن تكون وهمية وغير صحيحة.

قد يختلف معنى منزل الأحلام من شخص إلى آخر، وأولويات شرائه، والعامل الأساسي لاقتنائه، ومهما كانت الأسباب فالأهم من ذلك كله هو طريقة اتخاذ القرار الصحيح وتحديد ما الذي يريده المشتري بالفعل.

بعض الأشخاص يهتمون بمكان وموقع العقار نفسه، أو بالإطلالة والمناظر التي تحيط بالمنزل، بينما يهتم البعض الآخر بالمساحة والتجهيزات النهائية، أما عن مكان وموقع منزل الأحلام المناسب فيتم اختياره بما يتوافق مع مكان عمله مثلاً أو المكان الذي يشعر فيه بالراحة، لكن بشكل عام من المهم أن يستثمر بوجهات عقارية قائمة على تطوير دائم ومستدام، وأن يكون للمطوّر العقاري الرئيس حصة منها، الأمر الذي يضمن لك تأمين العقار.

قبل شراء منزل أحلامك من المهم جداً أن تطلع على عروض البنوك المتاحة أمامك، وتحدد العرض الأنسب لك ولميزانيتك، وأن تكون لديك خطة دفع وتحدد الفترة الزمنية التي ستستغرقها لإكمال عملية الدفع، إضافة إلى حساب وشمول الضرائب والفوائد التي سيتم تحديدها ويستوجب دفعها على سنوات.

إن موضوع امتلاك منزل الأحلام لم يعد أمراً مستحيلاً، بل إن هناك جهات عدة وأموراً تسهل عليك ذلك، وتمهد الطريق أمامك لامتلاكه. لكن عليك توخي الحذر من الوقوع في الفخ العقاري، وعمليات النصب التي قد تعصف ببعض الأشخاص، الذين لم يبذلوا قصارى جهدهم للتعرف إلى سوق العقار وكيفية تملك منزل الأحلام بشكل كافٍ. إن من أضمن الطرق استثمار الوقت والتفكير جيداً والحصول على المعلومات من وسطاء عقاريين عديدين، والاستماع إلى آرائهم، فهذا يدعم معلوماتك ويمدك بالخبرة اللازمة، ويسهل عليك اتخاذ القرار وتحديد (الجهة) الوسيط العقاري الذي ترغب في التعامل معه، وتحقيق ما تريده بالفعل!

وبالحديث عن كيفية توخي الحذر من الفخ العقاري، فإن إطار العمل القانوني في سوق دبي العقارية وصل اليوم إلى مرحلة لم يعد فيها اللوم على القوانين لأنها في تقدم، ويتم التحسين بها دائماً لتتم حماية جميع الأطراف المشاركة، لكن يجب على المتعاملين أن يهتموا ويتعرفوا إلى الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان حقهم وعدم التعرض لأي نوع من أنواع الغش.

وفي حال اختيارك لمنزل الأحلام واعتماده والشروع في بقية الإجراءات وصولاً لعقد الشراء، هناك أمور يجب معرفتها لضمان صحة الشراء، إن عقود الشراء من المطورين العقاريين تتم الموافقة عليها من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تتم الموافقة عليها بناء على أسس قانونية كرسوم الخدمات وموعد التسليم، لكن من الأفضل لأي شخص أن يعتمد محامياً لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة محل الشراء.

الرئيس التنفيذي لشركة «إف آي إم» للعقارات