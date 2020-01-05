«توتوك» يعود إلى «غوغل بلاي» مجدداً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

عاد تطبيق «توتوك» للاتصال المجاني الصوتي والمرئي إلى متجر «غوغل بلاي» مجدداً، أمس، بعد حذفه من متجري التطبيقات «آب ستور» و«غوغل بلاي» منذ 15 يوماً.

وقال مشتركون في خدمات الهاتف المحمول بالدولة لـ«الإمارات اليوم»، إنهم تمكنوا من تحميل التطبيق عبر «غوغل بلاي» على هواتفهم بسهولة، بعد عودته على المتجر للمرة الأولى منذ 22 ديسمبر 2019.

ويأتي ذلك بينما عجز مشتركون عن تحميل التطبيق عبر «آب ستور»، نتيجة استمرار حظره وعدم وجوده على المتجر حتى الآن، فيما يستمر المستخدمون الذين حملوا التطبيق قبل الحظر في استخدامه، رغم تدني جودة الاتصال إلى حد ما، وسط توقعات بإمكانية عودته إلى «متجر أبل» خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد عودته إلى «غوغل بلاي».

وكانت الشركة المطورة لتطبيق «توتوك»، ناشدت في وقت سابق متجري التطبيقات، بإعادة تطبيقها مرة أخرى بعد أن أكدت أنها شركة مستقلة، ولا تتبع ولا ترتبط بأي حكومة في العالم، وأنه تم تأسيسها على يد مجموعة من رواد الأعمال الدوليين، لجعل حياة الناس الرقمية أكثر سهولة.

وأوضح مؤسسو التطبيق في رسائل إلى المستخدمين أنه فجأة ومن دون مقدمات، ومن غير أسباب واضحة، تعرض التطبيق لشائعات لا أساس لها، وقامت كل من شركتي «غوغل» و«أبل» بحذفه من التطبيقات الخاصة بهما، ولم يعد بإمكان المستخدمين تنزيله مجدداً.

وكشفت الشركة أنها تعمل مع فريق من الشركتين من أجل إعادة التطبيق مرة أخرى وإزالة أي أسباب للقلق من جانبهما، داعية فريقاً من «أبل» و«غوغل» لزيارة مقر الشركة، والتباحث بشكل مباشر في حالة استمرار وجود أي شكوك.

وشددت الشركة المطورة لـ«توتوك» على أن التطبيق آمن تماماً، وأن معالجة المعلومات الشخصية للمستخدمين تتم بما يتفق مع المعايير المحلية والدولية المتبعة، مؤكدة التزامها بكل المتطلبات المطلوبة لإعادة التطبيق.

كما أكدت أن الخصوصية والحفاظ على بيانات المستخدمين تعد أولوية صارمة يتم الالتزام بها منذ بداية عمل التطبيق حتى اليوم، مشيرة إلى أن أي نسخة من التطبيق تخضع لعملية مراجعة صارمة.

• مشتركون تمكنوا من تحميل التطبيق بعد 15 يوماً من حذفه.