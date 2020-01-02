هذه هي أكثر شركات الطيران أماناً في العالم لعام 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حلت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران ضمن قائمة أكثر 10 شركات أمانًا في العالم لعام 2020 وفقاً لتصنيف موقع "إيرلاين ريتنغز" المتخصص في تصنيف الناقلات الجوية حول العالم، فيما تصدرت شركة العربية للطيران الناقلات الاقتصادية الأكثر أماناً.

ويعتمد التصنيف السنوي للموقع على عدد من العوامل بما في ذلك عمليات التدقيق من هيئات الطيران والحكومات، وسجلات حوادث الطيران والحوادث الخطيرة، وعمر أسطول الطائرات في الشركة، والمركز المالي، والتدريب.

وتصدرت الخطوط الأسترالية "كوانتاس" القائمة بالنسبة للناقلات الجوية التجارية، التي ضمت أيضاً الخطوط الجوية النيوزيلاندية وشركة "إيفا" للطيران التايوانية، والخطوط السنغافورية، فضلاً عن شركة "كاثاي باسيفيك" وخطوط آلاسكا الجوية وفيرجن أستراليا.

ويراجع جدول السلامة الخاص بالموقع سجلات نحو 405 شركة طيران حول العالم سنويا.

يشار إلى أن بعض الناقلات الجوية العريقة سجلت تراجعاً في تصنيفها لعام 2020 بسبب ارتفاع متوسط عمر أسطول طائراتها.