طائرة تقلع في عام 2020 لتصل إلى وجهتها في 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أقلعت قبل قليل طائرة تابعة لخطوط "أول نيبون" اليابانية من مدينة طوكيو؛ وتحديدا بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للمدينة أي في العام 2020، ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى وجهتها في لوس أنجلوس في عام 2019.

وأظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار" المتخصص بتتبع الرحلات الجوية بأن الرحلة التي تحمل الرقم NH106 ستصل إلى محطتها النهائية في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 31 ديسمبر، وذلك بعد تحليقها لمدة تصل إلى نحو 10 ساعات.

وسيتسنى للمسافرين والطاقم على متن الرحلة الاحتفال بالعام الجديد مرة ثانية بعد السفر لمسافة تصل إلى نحو 9 آلاف كيلومتر وذلك بسبب الفارق الزمني بين المدينتين.