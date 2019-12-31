نصائح طيران الإمارات للمغادرين مطلع 2020

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يتوقع أن تشهد رحلات طيران الإمارات من دبي طفرة أخرى في أعداد المغادرين الذين حضروا احتفالات السنة الجديدة في دبي، وذلك خلال الفترة من 1- 4 يناير ( 2020.

وتذكّر طيران الإمارات، في بيان أصدرته اليوم، المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل 3- 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم ضمن مواقف السيارات. كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة من ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر، وتقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

ويُنصح المغادرون والقادمون إلى دبي باستخدام مترو دبي. وسوف تشغّل هيئة الطرق والمواصلات مترو دبي لفترات طويلة في أيام معينة خلال موسم ذروة السفر، كما ستسمح للركاب بحمل قطعتين من الأمتعة.

ساعات عمل المترو:

31 ديسمبر- 1 يناير:

• الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة فقط) على مدار الساعة

• الخط الأخضر (جميع المحطات) 24 ساعة

2- 3 يناير:

• الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة فقط) من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 3:30 من صباح اليوم التالي

• الخط الأخضر (جميع المحطات) من الساعة 5:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 من صباح اليوم التالي