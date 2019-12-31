مهرجان دبي للتسوّق يحتفل بانطلاق الدورة 25 بدعم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

انطلقت الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق يوم الخميس 26 ديسمبر وتستمر حتى يوم السبت 1 فبراير، ويشهد هذا الحدث العالمي برنامجاً حافلاً بالفعاليات المميّزة على مدار 38 يوماً، بما في ذلك العروض الترويجية، وسحوبات الجوائز، والتجارب الاستثنائية، والعروض الترفيهية، والفعاليات الخاصة بالعلامات التجارية، والتي تناسب جميع أفراد العائلة.

وبهذه المناسبة، أعربت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن شكرها لشركائها الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين على الدعم المتواصل الذي يقدموه، والتزامهم بإنجاح الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق لتكون الأكبر في تاريخه. ويعتمد نجاح المهرجان بشكل كبير على مشاركة الشركاء مثل الفطيم، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، سوق دبي الحرة، إعمار، طيران الإمارات، اينوك، اتصالات، جمبو، ماجد الفطيم، مِراس، نخيل، بنك رأس الخيمة الوطني، ماستركارد، والشركة الوطنية للمواد الغذائية – مياه الواحة ولاكنور، الذين تساهم جهودهم ودعمهم في تعزيز تجربة التسوق، واستقطاب المزيد من الزوار سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تتضافر جهود الجميع هذا العام لإنجاح فعاليات أحد أبرز مهرجانات التسوق في العالم، والذي يحتفي بدورته الخامسة والعشرين، وساهم خلال مسيرته الطويلة بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق. ونتوقع أن يساهم الدعم الذي يقدّمه شركاؤنا الاستراتيجيون في نجاح هذه الدورة من المهرجان بما يتضمنه من مجموعة كبيرة من العروض المذهلة التي تم الكشف عنها مؤخراً. وسنواصل التعاون مع شركائنا لتحقيق المزيد من النجاحات عاماً بعد عام، والعمل سوياً من أجل ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق".

ومن جهته صرّح ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية بدبي، قائلاً: "يُعدّ مهرجان دبي للتسوّق من أضخم الفعاليات في دبي، حيث تواصل الفعالية الارتقاء بتجارب التسوّق وتعزيز السياحة في المدينة لتشمل دبي فستيفال سيتي مول. وفي إطار المساهمة لتعزيز مكانة دبي كموجهة عالمية للترفيه والتجارب الفريدة؛ يطلق دبي فستيفال سيتي مول هذا العام النسخة الأولى من العرض الذي تتداخل فيه مجسمات الليغو مع عرض "تخيل" الشهير، حيث تتناغم مجسّمات الليغو بكلّ حيويّة مع العرض الذي سجّل أرقاماً قياسيةً، بالتزامن مع افتتاح مهرجان الليغو يوم الأربعاء 8 يناير 2020. وسينطلق العرض مجّاناً أمام الزوار في كل ليلة ليمنحهم فرصة الاستمتاع بالعروض الضوئية والتأثيرات ثلاثيّة الأبعاد التي تحوّل شخصيات الليغو المحبّبة إلى شخصيات حقيقيّة. كما سيتمكّن الضيوف من مشاهدة الألعاب النارية على مدى 6 ليالٍ. وتضمن هذه العروض تقديم تجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لذلك نتطلّع بشوق لإطلاق هذه الفعالية خلال الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوّق."

وعلقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة لميركاتو و تاون سنتر جميرا : "يعتبر مهرجان دبي للتسوق، من أهم العناصر التي تمنح دبي مركزا متقدما بين مدن العالم، وهو من أهم المواسم في قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والضيافة. وبمناسبة الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق يستضيف ميركاتو فعاليات مميزة ومشوقة إحتفالاً باليوبيل الفضي، إذ يقدم فعاليات وعروضاً مباشرة إيطالية تأخذك عبر الزمن إلى إيطاليا من خلال عروض الأوبرا الكوميدية، وعروض الباباراتزي الجوالة، وورش الأطفال التعليمية الهادفة. أما المتسوقون فهم على موعد مع صفقات مذهلة وجوائز نقدية قيمة عند التسوق بمبلغ 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا في الفترة ما بين 26 ديسمبر حتى 1 فبراير 2020. وقد حرصت دبي على إطلاق الأفضل والأكثر جاذبية وتنوعاً، وهو ما يجعلها تتميّز عن سائر الدول الأخرى التي تنظم مهرجانات مشابهة له، وسيسطر مهرجان دبي للتسوق قصة نجاح لاتنسى في عام 2020 ".

قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية: "خلال 25 عاماً، أسهم مهرجان دبي للتسوق في تعزيز مكانة دبي على مستوى العالم، وساعد في الترويج لها وإكسابها صورة متميزة. ونفتخر في العربية للسيارات بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ الانطلاقة الأولى للمهرجان، ودعمها بتقديم تجارب تسوق فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. فمن خلال التعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سوف يتم اطلاق حملات استثنائية، بما في ذلك سحوبات إنفينيتي الكبرى التي تتيح للمتسوقين من خلاله فرصة الفوز بسيارة QX50 الجديدة كلياً، إضافة إلى 200 ألف درهم كل يوم. ذلك بالإضافة إلى سحوبات نيسان الكبرى التي تشتمل على تقديم 33 سيارة نيسان عبر خمسة طرازات لمكافأة المتسوقين المحظوظين من ضمنها "نيسان باترول 2020" التي أطلقتها العربية للسيارات مؤخراً، وظهرت بتصميم جديد مميز والكثير من مواصفات الأمان المتطورة. إننا نتطلع إلى عام أكثر إشراقًا وازدهاراً في 2020، وسنحرص على ترك بصمة واضحة لنا لتمهيد الطريق أمام دبي لتحقيق المزيد من النمو خلال العقد الجديد وبعده".

قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي – سوق دبي الحرة: "دعمت سوق دبي الحرة مهرجان دبي للتسوق منذ إنطلاقته الأولى في عام 1996، مما يجعله أطول مهرجان من نوعه. ونحن فخورون للغاية بأنّ نكون جزءاً من دورته الخامسة والعشرين كشريك استراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتسعى سوق دبي الحرة جاهدة لتوفير تجربة تسوق مميزة للمسافرين. إن تطور سوق دبي الحرة يعد جزءا من نهضة دبي ونموها كوجهة عالمية مميزة، وفي الوقت الذي تتواصل فيه تحضيرات المدينة لاستضافة معرض اكسبو 2020 دبي، تبدو قدرات دبي العالية واضحة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة لاحتضان المهرجانات والأحداث الدولية، ونحن على يقين بأنّ هذه الدورة من المهرجان ستكون من الدورات الأكثر نجاحاً".

قال متحدث باسم شركة "إعمار مولز": "نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للاحتفال بالدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، الذي يعتبر من أهم الفعاليات التجارية والترفيهية التي ساهمت بدور ٍجوهريٍ في ترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى للتسوق والسياحة، ورسمت ملامح جديدة للقطاع في الإمارة. ويستقطب المهرجان أشهر العلامات التجارية العالمية، ويجتذب الزوار من كافة أنحاء العالم، وسيكون الاحتفال بالدورة الخامسة والعشرين لانطلاقة الحدث الأكثر تميزاً، لكونه يتزامن مع العام الذي ستستضيف فيه دبي معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ الذي سيكون بدوره من أهم العناصر الداعمة للنمو الاقتصادي.

وفي الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في استعداداتها للسنوات الخمسين المقبلة، تبرز أهمية إنجازات مهرجان دبي للتسوق، كنموذج مشرّف للمبادرات الوطنية الطموحة التي تمهد للمزيد من النجاحات في المستقبل. واحتفالاً بهذه المناسبة المميزة، ستنظّم ’إعمار مولز‘ سلسلة من الفعاليات والأنشطة في مختلف الوجهات التابعة لها، بما في ذلك ’دبي مول‘، الذي يعتبر اليوم أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم. وسيكون زوّار ’دبي مول‘ على موعدٍ مع فرصةٍ للفوز بجائزة مليونير ’سكاي واردز‘ خلال مهرجان دبي للتسوق، إلى جانب الفعاليات الأخرى مثل العروض، والمعارض، وورش العمل المناسبة لجميع أفراد العائلة. ونؤكد عمق التزامنا بمواصلة دعم المبادرات الاستراتيجية المهمة مثل ’مهرجان دبي للتسوق‘، وهي المبادرات التي تعتبر من أهم مرتكزات نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي".

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة أومني شانيل في جمبو للإلكترونيات: "على مدار 25 عاما، نجح مهرجان دبي للتسوق في استقطاب الزوار والسياح إلى دبي من كافة أنحاء العالم. وكانت جمبو على الدوام أحد الرعاة الرئيسيين للحدث منذ إطلاقه، والذي مثل فرصة مميزة لنا للتفاعل مع عملائنا وتوفير عروضنا ومفاجآتنا الرائعة لهم. وتفخر جمبو بارتباطها بمهرجان دبي للتسوق على مدار ربع قرن، كان خلالها منصة مثالية لنا لإطلاق وطرح العروض المبتكرة، والجوائز القيمة، والخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا في دولة الإمارات".

وأضاف قائلاً: "سيتركز عرضنا الترويجي خلال مهرجان دبي للتسوق للعام الجاري حول حملة "إنها تمطر ذهباً في جمبو" ‘It’s Raining Gold @ Jumbo’، والتي نمنح خلالها 2.5 كيلوجرام من الذهب للفائزين في السحب من بين متسوقي جمبو. كما عقدنا شراكات مع العلامات التجارية الرائدة لمنح عملائنا خصومات خاصة على المنتجات، مع عرض استرداد مدفوعات الشراء".



قالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في مِراس: "تهدف مجموعتنا الفريدة من الوجهات المتميزة ومواقع الجذب المخصّصة للعائلات، إلى الارتقاء بتجارب عملائنا نحو مستويات مذهلة، عبر أجندة فعاليات حافلة بالأنشطة القيّمة، من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. ومع استقبالنا لعام 2020 بالتزامن مع الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوق، نقدم لزوّارنا تشكيلة فريدة من الفعاليات والحوافز الاستثنائية، للاحتفال بهاتين المناسبتين، حيث نقدم لهم بطاقات هدايا "مِراس" بقيمة مليون درهم، ضمن حملة (أنفق واربح) المذهلة طوال شهر المهرجان".

وقالت يعقوب: "ولإضفاء مزيد من التشويق والمرح على تجارب العائلات ضمن وجهاتنا المتميزة في ’سيتي ووك‘ و’لا مير‘ و’ذا بييتش‘ و’كايت بييتش‘ و’ذا أوتليت فيليدج‘ و’بوكس بارك‘ و’السيف‘ وبلوواترز‘ و’لاست إكزت‘، نقدم لأول مرة في الشرق الأوسط شخصيات أقزام ’ترولز ‘الرسمية، إلى جانب شخصيات مسلسل ’سبونج بوب سكوير بانتس‘ المرحة من قناة ’نكلوديون‘".

ومن جهته قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: "أنا سعيدٌ جداً للدور الفعّال الذي يلعبه بنك رأس الخيمة الوطني في الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق 2020، إذ يُمثل المهرجان مناسبة يترقّبها جميع سكان الدولة وزوارها، وإنّه لمن دواعي فخرنا أن يكون البنك الشريك الرسمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لاسيّما في هذه الفعالية التي ترتقي بتجربة التسوق إلى آفاق جديدة. ونلتزم في بنك رأس الخيمة الوطني بمنح حاملي بطاقات البنك الائتمانية من ماستركارد تجربة تسوق فريدة تُتيح لهم الاستفادة المثلى من أفضل عروض متاجر التجزئة خلال المهرجان، بما في ذلك إمكانية إسترداد 25% من النقود على مشترياتهم أثناء التسوق. ويستمر هذا العرض الحصري طوال فترة مهرجان دبي للتسوق، الذي ينطلق من 26 ديسمبر ويستمر لغاية 1 فبراير. ولاشك لدينا بأنّ الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان ستلعب دوراً كبيراً وواسع النطاق في زيادة أعداد زوار مراكز التسوق".

فيما صرّح إقبال حمزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية حول تلك الشراكة قائلاً: " إنه لمن دواعي سرورنا الدخول في شراكة استراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وذلك لدعم النسخة الخامسة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق 2020. أضحى المهرجان أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تحتضنها دبي وتستقطب متسوقين كُثر، ويسرنا أن نقدم مجموعة من منتجاتنا المنوعة كالماء، الألبان، العصائر والمخبوزات الخاصة بعدد من العلامات المنضوية تحت مظلة الشركة الوطنية للمواد الغذائية ومنها مياه الواحة، الخليج وصفا، لاكنور، ميلكو ومخبوزات رويال. وأود الإشارة إلى أن تلك العلامات وعلى مدار 48 عاماً قدمت المواد الغذائية للمستهلكين بالدولة، وخلال الفترة الحالية يسعدنا أن نتعاون مع مهرجان دبي للتسوق والذي يتمتع أيضاً بإرث ورصيد كبيرين لدى الكثيرين من المتسوقين".