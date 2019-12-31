إرشادات السفر عبر مطار دبي خلال الأسبوع الأول من العام الجديد

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي إنها تستعد للتعامل مع أكثر من 1.7 مليون مسافر، في مطار دبي الدولي في الفترة ما بين 1 إلى 6 يناير 2020، (حركة الوصول والمغادرة).

ونصحت المؤسسة في بيان لها المسافرين عبر مطار دبي الدولي بالوصول مبكراً قبل 3 إلى 4 ساعات من موعد المغادرة تحسبا لازدحام الطرق حول المطار، واستخدام ميزة انجاز إجراءات السفر المبكر، قبل 24 ساعة من موعد الرحلة في المبنى 3 على جميع رحلات طيران الامارات.

وأوضحت أنه بالنسبة لشركات الطيران الأخرى في المبنى رقم 1، تقدم شركة دناتا بالتعاون مع (دوبز) خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل والتوجه إلى المطار باستخدام المترو أو التاكسي، مشيرة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ستشغل مترو دبي لساعات اضافية خلال فترة الذروة، مع السماح بحمل حقيبتين للمسافرين في حالتي القدوم او المغادرة.