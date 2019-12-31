533 مشروعاً صغيراً استفادت من خفض كلفة استقدام العمالة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بأنه يبحث مبادرة جديدة تتيح الفرصة لإقامة 400 منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن المبادرة بلغت مراحل متقدمة وقيد الاتفاق النهائي على تفاصيلها، كاشفاً أن 533 مشروعاً صغيراً إماراتياً استفادت من مبادرة خفض كلفة استقدام العمالة الأجنبية، ليصل إجمالي قيمة دعم تلك الشركات إلى 7.5 ملايين درهم في نهاية عام 2019.

مبادرة جديدة

وتفصيلاً، قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن الوزارة تبحث حالياً مبادرة جديدة وصلت إلى مراحل متقدمة مع إدارة معرض «إكسبو 2020 دبي» لإقامة 400 منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن فعاليات المعرض، للاستفادة من المشاركات الدولية الضخمة بالمعرض، وعقد شراكات تجارية أواتفاقات توزيع.

وأوضح أن المبادرة قيد التوقيع النهائي خلال الشهرين المقبلين، وتمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء البرنامج الوطني فرصة لعرض أعمالها عبر منصات لفترة تبلغ سبعة أسابيع، فيما تبحث الوزارة الحصول على فترات زمنية أكبر.

وكشف أنه سيتم استخدام نظام التناوب على المنصات، بما يعطي الفرصة لعدد أكبر من الشركات للاستفادة من نافذة المعرض الدولي.

وذكر أن البرنامج دعم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء فيه، عبر اتفاقية مع «إكسبو 2020 دبي»، لتخصيص نسبة تراوح بين 10 و20% من مناقصات المعرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، خصوصاً في مجالات الخدمات اللوجستية، والإمدادات، والدعاية، والمقاولات.

استقدام العمالة

وكشف العفيفي أن إجمالي الشركات التي استفادت من مبادرة خفض كلفة استقدام العمالة الأجنبية والتي تم إعلان تنفيذها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال مارس 2019 بلغ 533 شركة، بدعم بلغت قيمته 7.5 ملايين درهم، لافتاً إلى توظيف 3500 موظف في تلك الشركات من خلال المبادرة التي تتيح دعماً في كلفة الاستقدام بنسب تجاوز 90%، لتصل إلى 300 درهم فقط بدلاً من كلفة تجاوز 7000 درهم سابقاً.

وقال إن هناك 105 شركات صغيرة ومتوسطة استفادت من مبادرة مخصصات المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة الإماراتية خلال العام الجاري، وبقيم مخصصات تصل إلى 700 مليون درهم.