«إكسبو 2020 دبي» يشارك المجتمع الإماراتي الترحيب بالعالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن تقديمه سلسلة من فرص التواصل التي من شأنها أن تمكن المجتمع الإماراتي من الانضمام إلى الحدث المرتقب، والاستعداد للترحيب بالعالم، والانضمام إلى هذه المحطة الرائعة من تاريخ الدولة، مشيرا إلى أن فريق «إكسبو» يفخر بالعمل جنبا إلى جنب مع شعب الإمارات في مسيرة «إكسبو 2020» بكل حب ودعم وحماس، للاحتفال بالإنجازات وعرض الرؤية المستقبلية.

وقالت الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في «إكسبو 2020 دبي»، منال البيات، في بيان، إنه «بعد حوالي 10 أشهر، سيفتح (إكسبو 2020) أبوابه لاستقبال الملايين، ونحن مستعدون»، مضيفة: «نوجه الدعوة إلى الجميع في دولة الامارات من مختلف الأعمار والجنسيات للانضمام إلينا في الترحيب بزوارنا على الطريقة الإماراتية المميزة وتجسيد الروح الإماراتية بما يميزها من ضيافة وكرم».

وتابعت البيات: «هذا أول (إكسبو) يقام في منطقتنا، ممثلا تجربة لا تتكرر في العمر لأمتنا للاحتفال بإنجازاتنا وعرض رؤيتنا للمستقبل وإخبار العالم بقصتنا، حيث إن هذه لحظة ستبقى حية في قلوبنا وعقولنا على الدوام باعتبارنا جزءا من الحدث، وستكون مصدرا لفخر هائل لنا جميعا».

وأشارت إلى أن «هناك الملايين من نحو 200 جنسية يعيشون على أرض الإمارات ويعتبرونها وطنا لهم»، قائلة إن «(إكسبو) سيمثل فرصة رائعة بالنسبة لنا لنبين للعالم أفضل ما في مجتمعنا، ونعرض لهم ما يجعل من دولة الإمارات مكانا خاصا، ونخبرهم بسر فخرنا بأن نكون مكانا يجمع العالم بأسره»

الجولة الأولى

إلى ذلك، أفاد «إكسبو 2020 دبي» أن جولة التحضير الأولى للحدث الأروع في العالم تمثل فرصة رائعة للناس في دولة الإمارات للتعرف عن قرب على موقع «إكسبو»، بينما ترتفع قوائمه سريعا عن الأرض، والاستمتاع بتجربة زوار «إكسبو» الفريدة.

واوضح أن تجربة الأبواب المفتوحة استمرت بين 13 يوليو و31 أغسطس الماضيين، حيث اشتملت على جولات بالحافلات عامرة بالمتعة والمعرفة عن موقع «إكسبو 2020» وفرصة لاستكشاف مركز الزوار في المعرض، لافتا إلى أنه تم تسير 104 حافلات، نقلت أكثر من 3300 زائر.

واضاف أن تذاكر الجولات نفدت خلال ثلاث ساعات فقط من طرحها، وأُضيفت ثلاث مقاعد لاستيعاب الإقبال الرائع، لافتا إلى أن الزوار جاؤوا من 91 جنسية، حيث كانت أكثر الجنسيات إقبالا حسب الحضور: الهند، الفلبين، باكستان، الإمارات، المملكة المتحدة.

وبين «إكسبو 2020» أن الحافلات اقلت الزوار من مواقع في جميع الإمارات السبع، كما تم استقبال حافلات خاصة من شركاء الحدث، ومن شركات وطلبة وغيرها من عناصر المجتمع.

الجولة الثانية

ولفت «إكسبو 2020» إلى أنه بعد النجاح الذي حققته الجولة الأولى خلال الصيف، عادت جولات الحافلات، لكن هذه المرة انطلقت بين الثاني و21 من ديسمبر الجاري، ثم بين 10 يناير وحتى أول فبراير المقبلين.

وذكر أنه مثلما كان الحال في الجولة الأولى، فإن هذه التجربة تشمل جولات بالحافلات مع تقديم قدر كبير من المتعة والمعلومات عن الموقع مع قرب اكتماله.

وأفاد بأن الجولات تشمل أيضا الفرصة للانضمام لتجربة «إكسبو» في منطقة مفتوحة لعرض المحتوى، وهي منطقة قريبة من مركز المتطوعين في «إكسبو 2020»، حيث سيكون بوسع الزوار التعرف على الابتكارات التي كشف عنها النقاب في الدورات السابقة من «إكسبو»، واستكشاف نحو 192 جناحا للدول المشاركة في المعرض ومعرفة المزيد عن كيفية المشاركة في «إكسبو 2020».

ولفت «إكسبو 2020» إلى أنه حتى الآن، تم استقبال عدة آلاف من طلبة الجامعات، ومن الشركات، ومن شركاء «إكسبو»، والتجمعات المجتمعية والأندية الاجتماعية ومن العامة.

«آيس كريم»

وإضافة إلى ذلك، أشار «إكسبو 2020» إلى إطلاق جولات الـ«آيس كريم» في نوفمبر وديسمبر 2019، موضحاً أن حافلتين لـ«الآيس كريم» تحملان ألوان «إكسبو دبي» جابتا أنحاء الإمارات لتوزيع 60 ألف قمع من الـ«آيس كريم» الملون مجاناً.

وأضاف أن الحافلتين زارتا أكثر من 140 مكاناً ومنطقة سكنية وأكثر من 25 جامعة ومكتباً حكومياً، كما حضرت فعاليات مجتمعية، وزارت منافذ إعلامية ومناطق للعامة في مختلف أنحاء الإمارات

«حياكم 2020»

طرح «إكسبو 2020 دبي» حزمة الأدوات الرقمية «حياكم 2020» التي يمكن تنزيلها مجاناً من الموقع الإلكتروني للمعرض، وتشتمل على الكثير من الطرق الممتعة والخلاقة ليتمكن الجميع من إظهار الدعم.

كما تم تصنيع أساور للمعصم بثلاثة ألوان مبهجة تعكس الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ«إكسبو». وتم نشر وسم (#حياكم) وشعار «نجمع العالم»، للتعريف بمئات الدول وملايين البشر ممّن سيزورون الدولة لحضور أكثر الدورات عالمية وشمولاً في تاريخ «إكسبو» الدولي