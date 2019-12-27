طرح برنامج تفاعلي للعمل مع فنانين محترفين في «إكسبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحفل معرض «إكسبو 2020 دبي» بالكثير من الفعاليات والأنشطة التي يمكن للناس المشاركة فيها، حيث سيشمل بشكل خاص فرصاً إضافية لزيارة موقع المعرض.

وأعلن المعرض عن طرحه قريباً، للذين يملكون مواهب خلاقة، برنامجاً فنياً تفاعلياً مثيراً، يشمل فرصة للعمل مع فنانين محترفين للمساعدة في تركيب الأعمال الفنية.

من جهة أخرى، كشف «إكسبو 2020 دبي» أنه في مايو 2019، قام أعضاء فريق «إكسبو» للتواصل المجتمعي، وشركاؤه والمتطوعون، بشكل شخصي، بتسليم أكثر من 25 ألف صندوق هدايا إلى المنازل في مختلف أنحاء إمارات الدولة، حيث أتاحوا الفرصة للناس للتواصل بشكل مباشر مع «إكسبو» وكأنهم مدعوون ضمن عائلة «إكسبو».

وبزيارة منازل تم اختيارها بطريقة عشوائية في الإمارات، مثلت كذلك طريقة لتقديم «إكسبو 2020»، باعتباره مشروعاً وطنياً يمكن للجميع أن يكونوا جزءاً منه، دون النظر للعمر أو الجنسية أو الخلفية.

وأسهم هذا أيضاً في إعادة إحياء القيم التي تمثل حجر زاوية في دولة الإمارات، وهي قيم الضيافة والكرم المتجذرة في ثقافة الدولة، والتي ستظهر حين بدء الترحيب بملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم في «إكسبو 2020».

- الفريق سلّم 25 ألف

صندوق هدايا إلى

المنازل في مختلف

أنحاء الإمارات.