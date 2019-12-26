1.1 مليار درهم تجارة دبي مع بنين في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، القنصل العام لجمهورية بنين بدبي، أدامو آبا باجنان، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين دعماً لنمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين.

وقال مصبح: «بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع بنين في عام 2018 نحو 1.5 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 925 مليون درهم والصادرات بقيمة 77 مليون درهم وإعادة التصدير 501 مليون درهم، وفي النصف الأول من عام 2019 بلغت قيمة تجارة دبي مع بنين 1.12 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 756 مليون درهم، والصادرات بقيمة 49 مليون درهم، وإعادة التصدير 311 مليون درهم، حيث تتنوع البضائع المتبادلة في التجارة بين الطرفين ويتصدرها الذهب والزيوت البترولية والسيارات والتبغ والعطور والمكسرات».

ورحب مصبح بالقنصل العام لجمهورية بنين مؤكداً حرص الدائرة على دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من بنين، لتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اختيارهم دبي مقصداً وممراً لتجارتهم محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن الدائرة تضع في مقدمة أولوياتها دعم نمو تجارة دبي مع مختلف دول العالم، خصوصاً الدول الافريقية، حيث تعد دبي بوابة إفريقيا التجارية إلى الأسواق العالمية، ولذلك تحرص جمارك دبي على معرفة متطلبات التجار من جمهورية بنين ومن الدول الافريقية كافة، لدعم قدرتهم على تطوير التبادل التجاري مع دبي، عبر تمكينهم من إنجاز معاملاتهم الجمركية بسرعة وكفاءة عالية لتعزيز عائدهم المالي من اختيارهم دبي مقصداً وممراً لعملياتهم التجارية.

وقال مدير عام جمارك دبي: «تمثل استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020) فرصة جدية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية، حيث ستتيح مشاركة التجار والشركات الإفريقية في المعرض الفرصة للتعرف إلى الإمكانات والقدرات الكبيرة التي تقدمها دبي لدعم حركة التجارة الإقليمية والعالمية، وما توفره الإمارة من فرص متميزة للوصول إلى الأسواق العالمية، تتعزز مع إطلاق مشروع خط دبي للحرير».

من جانبه، أعرب أدامو آبا باجنان، عن تقديره لجهود جمارك دبي في تطوير التجارة بين الإمارات وبنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها الدائرة للتجار والمستثمرين من بنين. وشدد على ضرورة التقدم في التعاون والتنسيق بين الطرفين لمواكبة التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

1.5

مليار درهم قيمة

تجارة دبي الخارجية

مع بنين في عام

2018.