«موانئ أبوظبي» تناول 20 مليون طن بضائع في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة موانئ أبوظبي، أمس، عن تحقيق نتائج مميزة خلال العام الجاري، حيث ناولت أكثر من 20 مليون طن من البضائع العامة في جميع موانئها خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2019، متفوقة على أداء العام الماضي بكامله والبالغ 19.7 مليون طنّ، في حين وصل حجم مناولة الحاويات إلى 2.5 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها، ليتخطى 1.7 مليون حاوية نمطية التي تم تسجيلها في 2018. وأفادت الشركة في بيان، بأن النمو الحاصل في أداء مناولة البضائع بكل من ميناء المصفح وميناء خليفة، أسهم في تعزيز هذه الإنجازات، فقد سجل ميناء المصفح زيادة قدرها 300% من يناير إلى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل ميناء خليفة زيادة بلغت 25% في الفترة نفسها، فيما سجّل ميناء خليفة زيادة بنسبة 63% في مناولة الحاويات.