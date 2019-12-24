رئيس "طيران الإمارات" يتقاعد في يونيو المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي



علمت "الإمارات اليوم"، أن السير تيم كلارك، رئيس "طيران الإمارات"، سيتقاعد في نهاية يونيو من العام المقبل.

وبحسب المعلومات، سيظل كلارك، مستشارا في شركة "طيران الإمارات"، بعد تقاعده.

وانضم السير تيم كلارك إلى الفريق المؤسس لطيران الإمارات في العام 1985 كرئيس لقسم التخطيط في شركة الخطوط الجوية، وأصبح رئيسا لها في العام 2003. وقد كان فعالا في تحول طيران الإمارات إلى العملاق العالمي الذي نراه اليوم.

وقبل انضمامه إلى طيران الإمارات، بنى السير تيم كلارك، سمعته كمخطط موهوب لمسارات الرحلات أثناء عمله في طيران الخليج التي تعاقدت معه من شركة خطوط كاليدونيان الجوية. وقد شغل أيضا منصب المدير المسؤول في الخطوط الجوية السريلانكية لغاية العام 2008.

ويحمل السير تيم كلارك درجة في الاقتصاد من جامعة لندن في المملكة المتحدة، كما أنه زميل في الجمعية الملكية لعلوم الطيران. وهو يحمل شهادة دكتوراه فخرية من جامعة ميديلسيكس ودرجة فخرية من كلية نيوكاسل للأعمال في جامعة نورثمبريا، وكلاهما في المملكة المتحدة.