البنوك تتوسّع في منح القروض داخلياً وخارجياً

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك توسّعت في منح القروض والتمويلات المختلفة للسوق المحلية والخارجية، خلال نوفمبر الماضي، بعد أن سجل أكتوبر 2019 تراجعاً للمرة الأولى في هذا البند.

وأوضحت البيانات أن البنوك قدمت إجمالي تمويلات، خلال نوفمبر الماضي، بقيمة 13.4 مليار درهم، ليصل الرصيد التراكمي بنهاية الشهر إلى تريليون و721.9 مليار درهم، مقارنة بتريليون و708.5 مليارات نهاية أكتوبر السابق.

وتوزعت تمويلات البنوك، خلال نوفمبر، إلى 6.3 مليارات درهم للسوق المحلية، و7.1 مليارات درهم قروضاً لغير المقيمين وللمؤسسات غير البنكية ولسداد فواتير تجارية.

في المقابل، سجلت الودائع المصرفية، خلال نوفمبر 2019، تراجعاً طفيفاً قدره 200 مليون درهم، مستقرة عند تريليون و819.6 مليار درهم، مقارنة بتريليون 819.8 مليار درهم.

وبيّنت الأرقام استمرار تفوق الودائع على القروض، خلال نوفمبر الماضي، بمقدار 97.7 مليار درهم.

وسجل إجمالي استثمارات البنوك 396 مليار درهم بنهاية نوفمبر هبوطاً من 409 مليارات نهاية أكتوبر السابق بانخفاض قدره 13 مليار درهم.

وأشارت الأرقام إلى أن تمويلات الأفراد ارتفعت خلال فترة الرصد، حيث بلغت بنهاية نوفمبر 334.5 مليار درهم، مقارنة بـ333.4 مليار درهم نهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم.

وارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بنهاية نوفمبر ليصل إلى 32.3 مليار درهم، مقارنة بـ14.3 بنهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 18 مليار درهم، ونمواً نسبته 125.9%.